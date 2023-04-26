Елена Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

26.10.1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Федосья Дементьева

Отец ребёнка: Дементий Алексеевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Дементьева

Отец ребёнка: Дементий Алексеевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Косьма Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий Алексеевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 32
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Елена Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий Алексеевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 31; №10 ревизии - 23
Смерть
26.10.1860
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: натурально
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