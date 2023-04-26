Елена Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти26.10.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Федосья Дементьева
Отец ребёнка: Дементий Алексеевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Дементьева
Отец ребёнка: Дементий Алексеевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Косьма Дементьевич
Отец ребёнка: Дементий Алексеевич
Место жительства
28.04.1835
№8 ревизии - 32
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Елена Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий Алексеевич
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 31; №10 ревизии - 23
Смерть
26.10.1860
Причина смерти: натурально