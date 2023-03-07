Косьма Дементьевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Дементий Алексеевич
Мать: Елена Григорьева
Бракосочетание
03.?.1846
Жена: Прасковья Гордеевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья (Евдокия) Козьмина
Мать ребёнка: Прасковья Гордеевна
Рождение ребёнка
15.09.1848
Дочь: Фекла Косьмовна
Мать ребёнка: Прасковья Гордеевна
Рождение ребёнка
01.11.1854
Сын: Косьма Косьмович
Мать ребёнка: Прасковья Гордеевна
Рождение ребёнка
25.11.1864
Сын: Парамон Кузьмин
Мать ребёнка: Прасковья Гордеевна
Смерть
Неизвестно