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Косьма Дементьевич

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Дементий Алексеевич

Мать: Елена Григорьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.?.1846

Жена: Прасковья Гордеевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья (Евдокия) Козьмина

Мать ребёнка: Прасковья Гордеевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.09.1848

Дочь: Фекла Косьмовна

Мать ребёнка: Прасковья Гордеевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1854

Сын: Косьма Косьмович

Мать ребёнка: Прасковья Гордеевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.11.1864

Сын: Парамон Кузьмин

Мать ребёнка: Прасковья Гордеевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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