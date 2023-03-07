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Прасковья Гордеевна

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

09.01.1878

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Гордей Артемьев

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.?.1846

Муж: Косьма Дементьевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья (Евдокия) Козьмина

Отец ребёнка: Косьма Дементьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.09.1848

Дочь: Фекла Косьмовна

Отец ребёнка: Косьма Дементьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1854

Сын: Косьма Косьмович

Отец ребёнка: Косьма Дементьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.11.1864

Сын: Парамон Кузьмин

Отец ребёнка: Косьма Дементьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
09.01.1878
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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