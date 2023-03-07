Прасковья Гордеевна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти09.01.1878
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Гордей Артемьев
Мать: не указана
Бракосочетание
03.?.1846
Муж: Косьма Дементьевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья (Евдокия) Козьмина
Отец ребёнка: Косьма Дементьевич
Рождение ребёнка
15.09.1848
Дочь: Фекла Косьмовна
Отец ребёнка: Косьма Дементьевич
Рождение ребёнка
01.11.1854
Сын: Косьма Косьмович
Отец ребёнка: Косьма Дементьевич
Рождение ребёнка
25.11.1864
Сын: Парамон Кузьмин
Отец ребёнка: Косьма Дементьевич
Смерть
09.01.1878