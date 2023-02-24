Гордей Артемьев
Место рождениядер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1787
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Артемий Иванов
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Место жительства
29.06.1795
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Барановская волость, деревня Старое Губашево
Рождение ребёнка
1808
Сын: Яков (в крещ. - Ефим) Гордеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Максим Гордеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1819
Рождение ребёнка
1820
Сын: Антон Гордеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Прасковья Гордеевна
Мать ребёнка: не указана