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Гордей Артемьев

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Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1787

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Артемий Иванов

Мать: Авдотья (Евдокия) Леонтьева

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Место жительства
29.06.1795
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Барановская волость, деревня Старое Губашево
Рождение ребёнка
1808

Сын: Яков (в крещ. - Ефим) Гордеев

Мать ребёнка: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Максим Гордеев

Мать ребёнка: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1819
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Антон Гордеев

Мать ребёнка: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Прасковья Гордеевна

Мать ребёнка: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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