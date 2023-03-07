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Антон Гордеев

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Гордей Артемьев

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.04.1844

Жена: Авдотья (Евдокия) Иванова

Рождение ребёнка
?.08.1850

Сын: Ларион Антонов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Трифон Антонов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1860

Дочь: Прасковья Антонова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.10.1863

Сын: Козьма Антонов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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