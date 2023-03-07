Антон Гордеев
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Гордей Артемьев
Мать: не указана
Бракосочетание
03.04.1844
Рождение ребёнка
?.08.1850
Сын: Ларион Антонов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Иванова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Трифон Антонов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Иванова
Рождение ребёнка
22.10.1860
Дочь: Прасковья Антонова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Иванова
Рождение ребёнка
26.10.1863
Сын: Козьма Антонов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Иванова
Смерть
Неизвестно