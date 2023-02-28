Авдотья (Евдокия) Иванова
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Иван Сергеев
Мать: не указана
Бракосочетание
03.04.1844
Муж: Антон Гордеев
Рождение ребёнка
?.08.1850
Сын: Ларион Антонов
Отец ребёнка: Антон Гордеев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Трифон Антонов
Отец ребёнка: Антон Гордеев
Рождение ребёнка
22.10.1860
Дочь: Прасковья Антонова
Отец ребёнка: Антон Гордеев
Рождение ребёнка
26.10.1863
Сын: Козьма Антонов
Отец ребёнка: Антон Гордеев
Смерть
Неизвестно