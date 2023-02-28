Авдотья (Евдокия) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Иванова

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Место рождения

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Иван Сергеев

Мать: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
03.04.1844

Муж: Антон Гордеев

Рождение ребёнка
?.08.1850

Сын: Ларион Антонов

Отец ребёнка: Антон Гордеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Трифон Антонов

Отец ребёнка: Антон Гордеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1860

Дочь: Прасковья Антонова

Отец ребёнка: Антон Гордеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.10.1863

Сын: Козьма Антонов

Отец ребёнка: Антон Гордеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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