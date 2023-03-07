Максим Гордеев
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Гордей Артемьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1845
Сын: Василий Максимов
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
24.11.1846
Сын: Степан Максимов
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ирина Максимова
Мать ребёнка: Анна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Федорова
Смерть
Неизвестно