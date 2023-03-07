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Максим Гордеев

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Гордей Артемьев

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1845

Сын: Василий Максимов

Мать ребёнка: Анна Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.11.1846

Сын: Степан Максимов

Мать ребёнка: Анна Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ирина Максимова

Мать ребёнка: Анна Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Федорова

Смерть
Неизвестно
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