Анна Федорова
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти25.03.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1845
Сын: Василий Максимов
Отец ребёнка: Максим Гордеев
Рождение ребёнка
24.11.1846
Сын: Степан Максимов
Отец ребёнка: Максим Гордеев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ирина Максимова
Отец ребёнка: Максим Гордеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Гордеев
Смерть
25.03.1869
Причина смерти: горячкой