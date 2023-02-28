Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Федорова

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

25.03.1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1845

Сын: Василий Максимов

Отец ребёнка: Максим Гордеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.11.1846

Сын: Степан Максимов

Отец ребёнка: Максим Гордеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ирина Максимова

Отец ребёнка: Максим Гордеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Гордеев

Смерть
25.03.1869
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: горячкой
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