Артемий Иванов
Место рождениядер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1749
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1777
Сын: Никонор Артемьев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Леонтьева
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Прасковья Артемьева
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Леонтьева
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1787
Сын: Гордей Артемьев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Леонтьева
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ульяна Артемьева
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Леонтьева
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Домна Артемьева
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Леонтьева
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1792
Сын: Тимофей Артемьев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Леонтьева
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Место жительства
29.06.1795
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Барановская волость, деревня Старое Губашево
Смерть
Неизвестно