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Артемий Иванов

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Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: ?

Мать: ?

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1777

Сын: Никонор Артемьев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Леонтьева

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Прасковья Артемьева

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Леонтьева

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1787

Сын: Гордей Артемьев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Леонтьева

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ульяна Артемьева

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Леонтьева

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Домна Артемьева

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Леонтьева

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1792

Сын: Тимофей Артемьев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Леонтьева

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Место жительства
29.06.1795
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Барановская волость, деревня Старое Губашево
Смерть
Неизвестно
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