Авдотья (Евдокия) Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Леонтьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Никонор Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Иванов

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Прасковья Артемьева

Отец ребёнка: Артемий Иванов

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1787

Сын: Гордей Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Иванов

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ульяна Артемьева

Отец ребёнка: Артемий Иванов

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Домна Артемьева

Отец ребёнка: Артемий Иванов

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1792

Сын: Тимофей Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Иванов

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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