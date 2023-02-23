Авдотья (Евдокия) Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Никонор Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Иванов
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Прасковья Артемьева
Отец ребёнка: Артемий Иванов
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1787
Сын: Гордей Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Иванов
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ульяна Артемьева
Отец ребёнка: Артемий Иванов
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Домна Артемьева
Отец ребёнка: Артемий Иванов
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1792
Сын: Тимофей Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Иванов
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно