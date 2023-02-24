Никонор Артемьев
Место рождениядер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1777
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Артемий Иванов
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Маланья Артемьева
Мать ребёнка: Анисья Кирилова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1811
Сын: Игнатий Никоноров
Мать ребёнка: Анисья Кирилова
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Кирилова
Смерть
1828