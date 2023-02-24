Никонор Артемьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиконор Артемьев

Никонор Артемьев

avatar

Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1777

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Артемий Иванов

Мать: Авдотья (Евдокия) Леонтьева

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Маланья Артемьева

Мать ребёнка: Анисья Кирилова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Игнатий Никоноров

Мать ребёнка: Анисья Кирилова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Кирилова

Смерть
1828
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close