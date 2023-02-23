Анисья Кирилова
Место рождениядер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Маланья Артемьева
Отец ребёнка: Никонор Артемьев
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1811
Сын: Игнатий Никоноров
Отец ребёнка: Никонор Артемьев
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никонор Артемьев
Смерть
Неизвестно