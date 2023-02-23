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Анисья Кирилова

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Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Маланья Артемьева

Отец ребёнка: Никонор Артемьев

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Игнатий Никоноров

Отец ребёнка: Никонор Артемьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никонор Артемьев

Смерть
Неизвестно
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