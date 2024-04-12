Маланья Артемьева
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Никонор Артемьев
Мать: Анисья Кирилова
Рождение ребёнка
1817
Сын: Евдоким Козьмин
Отец ребёнка: Козма Васильев
Рождение ребёнка
1819
Сын: Архип Козьмин
Отец ребёнка: Козма Васильев
Рождение ребёнка
1820
Сын: Трофим Козьмин
Отец ребёнка: Козма Васильев
Место жительства
28.04.1835
№8 ревизии - 58
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козма Васильев
Смерть
Неизвестно