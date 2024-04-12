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Маланья Артемьева

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Никонор Артемьев

Мать: Анисья Кирилова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Евдоким Козьмин

Отец ребёнка: Козма Васильев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Архип Козьмин

Отец ребёнка: Козма Васильев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Трофим Козьмин

Отец ребёнка: Козма Васильев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 58
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козма Васильев

Смерть
Неизвестно
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