Козма Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козма Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Евдоким Козьмин

Мать ребёнка: Маланья Артемьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Архип Козьмин

Мать ребёнка: Маланья Артемьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Трофим Козьмин

Мать ребёнка: Маланья Артемьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 58
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маланья Артемьева

Смерть
Неизвестно
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