Козма Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Сын: Евдоким Козьмин
Мать ребёнка: Маланья Артемьева
Рождение ребёнка
1819
Сын: Архип Козьмин
Мать ребёнка: Маланья Артемьева
Рождение ребёнка
1820
Сын: Трофим Козьмин
Мать ребёнка: Маланья Артемьева
Место жительства
28.04.1835
№8 ревизии - 58
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маланья Артемьева
Смерть
Неизвестно