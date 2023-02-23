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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Артемий Иванов
Мать ребёнка: ?
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1749
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: ?
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния