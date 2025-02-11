Евдокия Павлова 24.02.1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Евдокия Павлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 24.02.1849, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 15.10.1849, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Анна Дементьева1825 г.р.
Отец
Павел Прокофьев1827 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1849

Отец: Павел Прокофьев

Мать: Анна Дементьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
15.10.1849
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.