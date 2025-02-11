Евдокия Павлова
женский, родилась 24.02.1849, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 15.10.1849, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАнна Дементьева1825 г.р.
ОтецПавел Прокофьев1827 г.р.
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Место
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Рождение
24.02.1849
Отец: Павел Прокофьев
Мать: Анна Дементьева
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
15.10.1849
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область