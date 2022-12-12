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Станоткин Маркиан Лукьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869

Отец: Станоткин Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1889

Сын: Станоткин Лукьян Маркианович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1889

Сын: Станоткин Андрей Мартинианович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 18.02.1891 и 18.02.1892

Сын: Станоткин Василий Маркианович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Станоткин Алексей Маркианович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
23.01.1913

Жена: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 бр (19 л) Невеста - 1 бр (18 л)
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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