Станоткин Маркиан Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869
Отец: Станоткин Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1889
Сын: Станоткин Лукьян Маркианович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1889
Сын: Станоткин Андрей Мартинианович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 18.02.1891 и 18.02.1892
Сын: Станоткин Василий Маркианович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Станоткин Алексей Маркианович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
23.01.1913
Жена: не указана
Жених - 1 бр (19 л) Невеста - 1 бр (18 л)
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно