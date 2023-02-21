Станоткин Андрей Мартинианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889
Отец: Станоткин Маркиан Лукьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1908
Дочь: Еннафа Андреевна
Мать ребёнка: Станоткина Зиновия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно