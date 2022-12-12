Станоткин Алексей Маркианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: Станоткин Маркиан Лукьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.11.1912
Сын: Станоткин Евфимий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно