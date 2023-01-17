Станоткин Лукьян Маркианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станоткин Лукьян Маркианович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889

Отец: Станоткин Маркиан Лукьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1908

Дочь: Клавдия Лукьяновна

Мать ребёнка: Станоткина Агафья Прохоровна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.05.1913

Дочь: Гликерия Лукьяновна

Мать ребёнка: Станоткина Агафья Прохоровна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Станоткина Агафья Прохоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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