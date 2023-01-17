Станоткин Лукьян Маркианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889
Отец: Станоткин Маркиан Лукьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1908
Дочь: Клавдия Лукьяновна
Мать ребёнка: Станоткина Агафья Прохоровна
Рождение ребёнка
22.05.1913
Дочь: Гликерия Лукьяновна
Мать ребёнка: Станоткина Агафья Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно