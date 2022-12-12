Станоткина (Горбачёва) Агафья Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаноткина (Горбачёва) Агафья Прохоровна

Станоткина (Горбачёва) Агафья Прохоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: Горбачёв Прохор Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1908

Дочь: Клавдия Лукьяновна

Отец ребёнка: Станоткин Лукьян Маркианович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.05.1913

Дочь: Гликерия Лукьяновна

Отец ребёнка: Станоткин Лукьян Маркианович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Станоткин Лукьян Маркианович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close