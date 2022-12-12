Станоткина (Горбачёва) Агафья Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: Горбачёв Прохор Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1908
Дочь: Клавдия Лукьяновна
Отец ребёнка: Станоткин Лукьян Маркианович
Рождение ребёнка
22.05.1913
Дочь: Гликерия Лукьяновна
Отец ребёнка: Станоткин Лукьян Маркианович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно