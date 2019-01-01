Яман
Илекский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Андрей КозловРеконструкция, краеведениеhttp://gorynychforum.forum24.ru/?1-5-0-00000044-000-0-0-157068 Показать все Проиндексированные метрические книги 20 века и часть книг 19 века. Ревизские сказки 7 и 8 ревизий. Архивные документы местных администраций начала 1920-х годов. Краеведче Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72737Ямансело51°37'с.ш.53°18'в.д.M-39-023
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53619445101с Ямансело