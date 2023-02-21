Горбачёв Меркурий Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 04.02.1886 и 04.02.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 04.02.1886 и 04.02.1887
Отец: Горбачёв Прохор Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1913
Жених - 1 бр (26 л) Невеста - 1 бр (20 л)
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно