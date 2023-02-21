Горбачёв Меркурий Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёв Меркурий Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 04.02.1886 и 04.02.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1873 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1892 и 1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 04.02.1886 и 04.02.1887

Отец: Горбачёв Прохор Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1913

Жена: Горбачёва Макрина Маркеловна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 бр (26 л) Невеста - 1 бр (20 л)
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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