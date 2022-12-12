Горбачёв Мин Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Горбачёв Прохор Григорьевич
Мать: не указана
На 1914 год - 22 года.
Рождение ребёнка
11.08.1913
Дочь: Евдокия Миновна
Мать ребёнка: Горбачёва Ирина Дмитриевна
Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Казак Участник Первой мировой войны. Рядовой 2-го Уральского казачьего полка. Был тяжело ранен в нижние конечности ружейной пулей и поступил 12.11.1914 ст в ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно