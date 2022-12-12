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Горбачёв Мин Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Горбачёв Прохор Григорьевич

Мать: не указана

На 1914 год - 22 года.
Рождение ребёнка
11.08.1913

Дочь: Евдокия Миновна

Мать ребёнка: Горбачёва Ирина Дмитриевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Казак Участник Первой мировой войны. Рядовой 2-го Уральского казачьего полка. Был тяжело ранен в нижние конечности ружейной пулей и поступил 12.11.1914 ст в ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Ирина Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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