Станоткин Куприян (Киприян) Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: Станоткин Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1858
Дочь: Станоткина Агафья Куприяновна
Мать ребёнка: Станоткина Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
До 1867
Сын: Станоткин Фёдор Куприянович
Мать ребёнка: Станоткина Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Станоткина Агафья Куприяновна
Мать ребёнка: Станоткина Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
08.01.1871 ст.
Дочь: Никишина Татьяна Куприяновна
Мать ребёнка: Станоткина Прасковья Ильинична
Рождение Татьяны указано 12.01.1871 | Яманский хутор, Илецкая станица
Рождение ребёнка
08.01.1871 ст.
Дочь: Станоткина Домника Куприяновна
Мать ребёнка: Станоткина Прасковья Ильинична
Рождение Татьяны указано 12.01.1871 | Яманский хутор, Илецкая станица
Рождение ребёнка
До 1889
Сын: Станоткин Михаил Киприянович
Мать ребёнка: Станоткина Прасковья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно