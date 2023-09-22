Станоткин Куприян (Киприян) Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станоткин Куприян (Киприян) Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: Станоткин Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1858

Дочь: Станоткина Агафья Куприяновна

Мать ребёнка: Станоткина Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
До 1867

Сын: Станоткин Фёдор Куприянович

Мать ребёнка: Станоткина Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Станоткина Агафья Куприяновна

Мать ребёнка: Станоткина Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
08.01.1871 ст.

Дочь: Никишина Татьяна Куприяновна

Мать ребёнка: Станоткина Прасковья Ильинична

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение Татьяны указано 12.01.1871 | Яманский хутор, Илецкая станица
Рождение ребёнка
08.01.1871 ст.

Дочь: Станоткина Домника Куприяновна

Мать ребёнка: Станоткина Прасковья Ильинична

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение Татьяны указано 12.01.1871 | Яманский хутор, Илецкая станица
Рождение ребёнка
До 1889

Сын: Станоткин Михаил Киприянович

Мать ребёнка: Станоткина Прасковья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Станоткина Прасковья Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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