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Станоткин Фёдор Куприянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869

Отец: Станоткин Киприян Лукьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Станоткин Стефан Фёдорович

Мать ребёнка: Станоткина Васса Емельяновна

Рождение ребёнка
13.03.1888

Дочь: Анфия Фёдоровна

Мать ребёнка: Станоткина Васса Емельяновна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Станоткина Васса Емельяновна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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