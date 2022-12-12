Станоткин Фёдор Куприянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869
Отец: Станоткин Киприян Лукьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Станоткин Стефан Фёдорович
Мать ребёнка: Станоткина Васса Емельяновна
Рождение ребёнка
13.03.1888
Дочь: Анфия Фёдоровна
Мать ребёнка: Станоткина Васса Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно