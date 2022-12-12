Никишина (Станоткина) Татьяна Куприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Станоткин Киприян Лукьянович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1888
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак. Невеста - 1 брак. Священник Павел Биряев. Дьячки Зиновий Истомин и Пётр Арженов.
Рождение ребёнка
02.03.1908
Отец ребёнка: Никишин Фёдор Назарович
Рождение ребёнка
14.04.1909
Дочь: Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Никишин Фёдор Назарович
Рождение ребёнка
05.01.1912
Дочь: Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Никишин Фёдор Назарович
Близнецы Евгения и Клавдия
Рождение ребёнка
05.01.1912
Дочь: Евгения Фёдоровна
Отец ребёнка: Никишин Фёдор Назарович
Близнецы Евгения и Клавдия
Рождение ребёнка
01.10.1913
Отец ребёнка: Никишин Фёдор Назарович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно