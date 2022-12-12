Никишина (Станоткина) Татьяна Куприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишина (Станоткина) Татьяна Куприяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Станоткин Киприян Лукьянович

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1888

Муж: Никишин Фёдор Назарович

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак. Невеста - 1 брак. Священник Павел Биряев. Дьячки Зиновий Истомин и Пётр Арженов.
Рождение ребёнка
02.03.1908

Сын: Никишин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Никишин Фёдор Назарович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.04.1909

Дочь: Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Никишин Фёдор Назарович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.01.1912

Дочь: Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Никишин Фёдор Назарович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Близнецы Евгения и Клавдия
Рождение ребёнка
05.01.1912

Дочь: Евгения Фёдоровна

Отец ребёнка: Никишин Фёдор Назарович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Близнецы Евгения и Клавдия
Рождение ребёнка
01.10.1913

Сын: Никишин Трофим Фёдорович

Отец ребёнка: Никишин Фёдор Назарович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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