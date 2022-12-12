Станоткин Михаил Киприянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889
Отец: Станоткин Киприян Лукьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1908
Сын: Станоткин Антон Михайлович
Мать ребёнка: Станоткина Пульхерия Ерофеевна
Конфирмация (миропомазание)
02.02.1911
Присоединена к православной церкви из раскола Московской секты
Рождение ребёнка
07.01.1927
Сын: Станоткин Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Станоткина Пульхерия Ерофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно