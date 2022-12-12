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Станоткин Михаил Киприянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889

Отец: Станоткин Киприян Лукьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1908

Сын: Станоткин Антон Михайлович

Мать ребёнка: Станоткина Пульхерия Ерофеевна

Конфирмация (миропомазание)
02.02.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Присоединена к православной церкви из раскола Московской секты
Рождение ребёнка
07.01.1927

Сын: Станоткин Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Станоткина Пульхерия Ерофеевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Станоткина Пульхерия Ерофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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