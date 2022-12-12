Никишин Фёдор Назарович
Место рождения
Дата рождения27.06.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1869
Крещение
07.07.1869
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник - Александр Дорошин Дьячок - Константин Дорошин
Бракосочетание
27.01.1888
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак. Невеста - 1 брак. Священник Павел Биряев. Дьячки Зиновий Истомин и Пётр Арженов.
Рождение ребёнка
02.03.1908
Мать ребёнка: Никишина Татьяна Куприяновна
Рождение ребёнка
14.04.1909
Дочь: Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Никишина Татьяна Куприяновна
Рождение ребёнка
05.01.1912
Дочь: Клавдия Фёдоровна
Мать ребёнка: Никишина Татьяна Куприяновна
Близнецы Евгения и Клавдия
Рождение ребёнка
05.01.1912
Дочь: Евгения Фёдоровна
Мать ребёнка: Никишина Татьяна Куприяновна
Близнецы Евгения и Клавдия
Рождение ребёнка
01.10.1913
Мать ребёнка: Никишина Татьяна Куприяновна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно