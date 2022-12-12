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Никишин Фёдор Назарович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

27.06.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1869

Отец: Никишин Назар Ефимович

Мать: Никишина Февронья Васильевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
07.07.1869
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник - Александр Дорошин Дьячок - Константин Дорошин
Бракосочетание
27.01.1888

Жена: Никишина Татьяна Куприяновна

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак. Невеста - 1 брак. Священник Павел Биряев. Дьячки Зиновий Истомин и Пётр Арженов.
Рождение ребёнка
02.03.1908

Сын: Никишин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Никишина Татьяна Куприяновна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.04.1909

Дочь: Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Никишина Татьяна Куприяновна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.01.1912

Дочь: Клавдия Фёдоровна

Мать ребёнка: Никишина Татьяна Куприяновна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Близнецы Евгения и Клавдия
Рождение ребёнка
05.01.1912

Дочь: Евгения Фёдоровна

Мать ребёнка: Никишина Татьяна Куприяновна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Близнецы Евгения и Клавдия
Рождение ребёнка
01.10.1913

Сын: Никишин Трофим Фёдорович

Мать ребёнка: Никишина Татьяна Куприяновна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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