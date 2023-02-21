Никишина Февронья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикишина Февронья Васильевна

Никишина Февронья Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1850 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1869

Сын: Никишин Фёдор Назарович

Отец ребёнка: Никишин Назар Ефимович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1892

Сын: Никишин Степан Назарович

Отец ребёнка: Никишин Назар Ефимович

Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Никишин Леонтий Назарович

Отец ребёнка: Никишин Назар Ефимович

Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Никишин Артемий Назарович

Отец ребёнка: Никишин Назар Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никишин Назар Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close