Никишина Февронья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1869
Отец ребёнка: Никишин Назар Ефимович
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1892
Отец ребёнка: Никишин Назар Ефимович
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Никишин Леонтий Назарович
Отец ребёнка: Никишин Назар Ефимович
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Никишин Артемий Назарович
Отец ребёнка: Никишин Назар Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно