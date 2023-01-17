Никишин Назар Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишин Назар Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1869

Сын: Никишин Фёдор Назарович

Мать ребёнка: Никишина Февронья Васильевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1892

Сын: Никишин Степан Назарович

Мать ребёнка: Никишина Февронья Васильевна

Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Никишин Леонтий Назарович

Мать ребёнка: Никишина Февронья Васильевна

Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Никишин Артемий Назарович

Мать ребёнка: Никишина Февронья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никишина Февронья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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