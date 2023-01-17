Никишин Назар Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1869
Мать ребёнка: Никишина Февронья Васильевна
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1892
Мать ребёнка: Никишина Февронья Васильевна
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Никишин Леонтий Назарович
Мать ребёнка: Никишина Февронья Васильевна
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Никишин Артемий Назарович
Мать ребёнка: Никишина Февронья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно