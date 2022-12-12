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Никишин Леонтий Назарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: Никишин Назар Ефимович

Мать: Никишина Февронья Васильевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Любовь Леонтьевна

Мать ребёнка: Никишина Матрёна Меркурьевна

Рождение ребёнка
13.07.1913

Дочь: Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Никишина Матрёна Меркурьевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Никишин Григорий Леонтьевич

Мать ребёнка: Никишина Матрёна Меркурьевна

Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Возможно, родился в Ямане
Рождение ребёнка
1924

Сын: Никишин Борис Леонтьевич

Мать ребёнка: Никишина Матрёна Меркурьевна

Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никишина Матрёна Меркурьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
Неизвестно
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