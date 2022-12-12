Никишин Леонтий Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Любовь Леонтьевна
Мать ребёнка: Никишина Матрёна Меркурьевна
Рождение ребёнка
13.07.1913
Дочь: Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Никишина Матрёна Меркурьевна
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1921
Сын: Никишин Григорий Леонтьевич
Мать ребёнка: Никишина Матрёна Меркурьевна
Возможно, родился в Ямане
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Никишина Матрёна Меркурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
Неизвестно