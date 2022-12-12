Никишина Матрёна Меркурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишина Матрёна Меркурьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Любовь Леонтьевна

Отец ребёнка: Никишин Леонтий Назарович

Рождение ребёнка
13.07.1913

Дочь: Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Никишин Леонтий Назарович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Никишин Григорий Леонтьевич

Отец ребёнка: Никишин Леонтий Назарович

Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Возможно, родился в Ямане
Рождение ребёнка
1924

Сын: Никишин Борис Леонтьевич

Отец ребёнка: Никишин Леонтий Назарович

Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никишин Леонтий Назарович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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