Никишина Матрёна Меркурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Любовь Леонтьевна
Отец ребёнка: Никишин Леонтий Назарович
Рождение ребёнка
13.07.1913
Дочь: Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Никишин Леонтий Назарович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Никишин Григорий Леонтьевич
Отец ребёнка: Никишин Леонтий Назарович
Возможно, родился в Ямане
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Никишин Леонтий Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно