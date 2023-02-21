Станоткин Лукьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1850
Сын: Станоткин Киприян Лукьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1869
Сын: Станоткин Маркиан Лукьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1872
Дочь: Бударникова Евдокия Лукьяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1872
Сын: Станоткин Карп Лукьянович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно