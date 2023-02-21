Станоткин Лукьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаноткин Лукьян

Станоткин Лукьян

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1850

Сын: Станоткин Киприян Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1869

Сын: Станоткин Маркиан Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1872

Дочь: Бударникова Евдокия Лукьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1872

Сын: Станоткин Карп Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close