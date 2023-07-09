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Перепелкин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Около 1818

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Перепелкин Аким Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Перепелкин Кондратий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804 или 1815

Сын: Перепелкин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Перепелкина Мария Зиновьевна

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Перепелкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 24.06.1812

Дочь: Куликова Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Перепелкина Мария Зиновьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.01.1817

Дочь: Куликова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Перепелкина Мария Зиновьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.05.1819

Дочь: Калюткина Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Перепелкина Мария Зиновьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перепелкина Мария Зиновьевна

Смерть
Около 1818
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