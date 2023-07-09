Перепелкин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиОколо 1818
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1790
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Перепелкин Кондратий Иванович
Рождение ребёнка
1804 или 1815
Сын: Перепелкин Андрей Иванович
Мать ребёнка: Перепелкина Мария Зиновьевна
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Перепелкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 24.06.1812
Дочь: Куликова Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Перепелкина Мария Зиновьевна
Рождение ребёнка
09.01.1817
Дочь: Куликова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Перепелкина Мария Зиновьевна
Рождение ребёнка
24.05.1819
Дочь: Калюткина Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Перепелкина Мария Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1818