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Перепелкин Кондратий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Перепелкин Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1818

Сын: Куликов Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: Перепелкина Устиния Федотовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перепелкина Устиния Федотовна

Смерть
Неизвестно
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