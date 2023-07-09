Перепелкин Кондратий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Перепелкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1818
Сын: Куликов Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: Перепелкина Устиния Федотовна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно