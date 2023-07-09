Перепелкина Мария Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780 или 1783
Дата смерти08.11.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1780 или 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 24.06.1812
Дочь: Куликова Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Перепелкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Перепелкин Андрей Иванович
Отец ребёнка: Перепелкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
09.01.1817
Дочь: Куликова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Перепелкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
24.05.1819
Дочь: Калюткина Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Перепелкин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.1855