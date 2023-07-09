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Перепелкина Мария Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780 или 1783

Дата смерти

08.11.1855

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 или 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 24.06.1812

Дочь: Куликова Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Перепелкин Иван Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Перепелкин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Перепелкин Иван Иванович

Рождение ребёнка
09.01.1817

Дочь: Куликова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Перепелкин Иван Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.05.1819

Дочь: Калюткина Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Перепелкин Иван Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перепелкин Иван Иванович

Смерть
08.11.1855
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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