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Перепелкин Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804 или 1815

Дата смерти

03.08.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 или 1815

Отец: Перепелкин Иван Иванович

Мать: Перепелкина Мария Зиновьевна

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Перепелкин Григорий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Перепелкин Гавриил Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Перепелкин Григорий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Перепелкин Игнат Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Перепелкина Параскева Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1853

Дочь: Перепелкина Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Перепелкина Дарья Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.08.1855

Дочь: Перепелкина Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Перепелкина Дарья Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.08.1858

Сын: Перепелкин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Перепелкина Дарья Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перепелкина Дарья Ивановна

Смерть
03.08.1871
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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