Перепелкин Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804 или 1815
Дата смерти03.08.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 или 1815
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Перепелкин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Перепелкин Гавриил Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Перепелкин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Перепелкин Игнат Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Перепелкина Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
15.08.1853
Дочь: Перепелкина Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Перепелкина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
16.08.1855
Дочь: Перепелкина Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Перепелкина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.1858
Сын: Перепелкин Иван Андреевич
Мать ребёнка: Перепелкина Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.08.1871