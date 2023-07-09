Перепелкина Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.08.1853
Дочь: Перепелкина Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Перепелкин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1855
Дочь: Перепелкина Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Перепелкин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
18.08.1858
Сын: Перепелкин Иван Андреевич
Отец ребёнка: Перепелкин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1861
Сын: Проскуряков Антон Елисеевич
Отец ребёнка: Аристов Елисей Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно