Перепелкина Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелкина Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1853

Дочь: Перепелкина Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Перепелкин Андрей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.08.1855

Дочь: Перепелкина Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Перепелкин Андрей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.08.1858

Сын: Перепелкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Перепелкин Андрей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1861

Сын: Проскуряков Антон Елисеевич

Отец ребёнка: Аристов Елисей Артемьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перепелкин Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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