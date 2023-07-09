Перепелкин Аким Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Перепелкин Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 04.04.1815
Мать ребёнка: Перепелкина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1817
Дочь: Куликова Дарья Акимовна
Мать ребёнка: Перепелкина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Перепелкина Наталия Акимовна
Мать ребёнка: Перепелкина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1821
Мать ребёнка: Перепелкина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
08.10.1824
Дочь: Перепелкина Пелагея Акимовна
Мать ребёнка: Перепелкина Салмонида Петровна
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Перепелкин Георгий Акимович
Мать ребёнка: Перепелкина Салмонида Петровна
Рождение ребёнка
Около ?.04.1835
Мать ребёнка: Перепелкина Салмонида Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно