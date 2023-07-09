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Перепелкин Аким Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Перепелкин Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 04.04.1815

Сын: Куликов Иосиф Акимович

Мать ребёнка: Перепелкина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
07.03.1817

Дочь: Куликова Дарья Акимовна

Мать ребёнка: Перепелкина Пелагея Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Перепелкина Наталия Акимовна

Мать ребёнка: Перепелкина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
01.04.1821

Сын: Куликов Никита Акимович

Мать ребёнка: Перепелкина Пелагея Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.10.1824

Дочь: Перепелкина Пелагея Акимовна

Мать ребёнка: Перепелкина Салмонида Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Перепелкин Георгий Акимович

Мать ребёнка: Перепелкина Салмонида Петровна

Рождение ребёнка
Около ?.04.1835

Сын: Перепелкин Иван Акимович

Мать ребёнка: Перепелкина Салмонида Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перепелкина Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перепелкина Салмонида Петровна

Смерть
Неизвестно