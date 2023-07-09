Перепелкина Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелкина Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

09.11.1823

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 04.04.1815

Сын: Куликов Иосиф Акимович

Отец ребёнка: Перепелкин Аким Иванович

Рождение ребёнка
07.03.1817

Дочь: Куликова Дарья Акимовна

Отец ребёнка: Перепелкин Аким Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Перепелкина Наталия Акимовна

Отец ребёнка: Перепелкин Аким Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1821

Сын: Куликов Никита Акимович

Отец ребёнка: Перепелкин Аким Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перепелкин Аким Иванович

Смерть
09.11.1823
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область