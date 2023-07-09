Перепелкина Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти09.11.1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 04.04.1815
Отец ребёнка: Перепелкин Аким Иванович
Рождение ребёнка
07.03.1817
Дочь: Куликова Дарья Акимовна
Отец ребёнка: Перепелкин Аким Иванович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Перепелкина Наталия Акимовна
Отец ребёнка: Перепелкин Аким Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1821
Отец ребёнка: Перепелкин Аким Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.11.1823