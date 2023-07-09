Перепелкина Салмонида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелкина Салмонида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 28.06.1814

Сын: Пищулин Кузьма Ефимович

Отец ребёнка: Пищулин Ефим Данилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Пищулин Фрол Ефимович

Отец ребёнка: Пищулин Ефим Данилович

Рождение ребёнка
08.11.1818

Дочь: Пищулина Степанида Ефимовна

Отец ребёнка: Пищулин Ефим Данилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.10.1824

Дочь: Перепелкина Пелагея Акимовна

Отец ребёнка: Перепелкин Аким Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832 или 1834

Сын: Перепелкин Георгий Акимович

Отец ребёнка: Перепелкин Аким Иванович

Рождение ребёнка
Около ?.04.1835

Сын: Перепелкин Иван Акимович

Отец ребёнка: Перепелкин Аким Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перепелкин Аким Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пищулин Ефим Данилович

Смерть
Неизвестно
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