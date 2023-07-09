Перепелкина Салмонида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 28.06.1814
Отец ребёнка: Пищулин Ефим Данилович
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Пищулин Ефим Данилович
Рождение ребёнка
08.11.1818
Дочь: Пищулина Степанида Ефимовна
Отец ребёнка: Пищулин Ефим Данилович
Рождение ребёнка
08.10.1824
Дочь: Перепелкина Пелагея Акимовна
Отец ребёнка: Перепелкин Аким Иванович
Рождение ребёнка
1832 или 1834
Сын: Перепелкин Георгий Акимович
Отец ребёнка: Перепелкин Аким Иванович
Рождение ребёнка
Около ?.04.1835
Отец ребёнка: Перепелкин Аким Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно