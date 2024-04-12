Пищулин (Данилкин) Кузьма Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 28.06.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.06.1814
Рождение ребёнка
Около 1844
Рождение ребёнка
07.11.1852
Дочь: Пищулина Матрона Кузьминична
Мать ребёнка: Пищулина Евдокия Меркуловна
Рождение ребёнка
10.10.1856
Дочь: Пищулина Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: Пищулина Евдокия Меркуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пищулина Екатерина
Смерть
Неизвестно