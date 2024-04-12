Пищулин (Данилкин) Кузьма Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищулин (Данилкин) Кузьма Ефимович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 28.06.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.06.1814

Отец: Пищулин Ефим Данилович

Мать: Перепелкина Салмонида Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Пищулин Сысой Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1852

Дочь: Пищулина Матрона Кузьминична

Мать ребёнка: Пищулина Евдокия Меркуловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.10.1856

Дочь: Пищулина Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: Пищулина Евдокия Меркуловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пищулина Евдокия Меркуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пищулина Екатерина

Смерть
Неизвестно
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