Пищулина Евдокия Меркуловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти17.03.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1852
Дочь: Пищулина Матрона Кузьминична
Отец ребёнка: Пищулин Кузьма Ефимович
Рождение ребёнка
10.10.1856
Дочь: Пищулина Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Пищулин Кузьма Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.1870