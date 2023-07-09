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Пищулина Евдокия Меркуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

17.03.1870

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1852

Дочь: Пищулина Матрона Кузьминична

Отец ребёнка: Пищулин Кузьма Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.10.1856

Дочь: Пищулина Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Пищулин Кузьма Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пищулин Кузьма Ефимович

Смерть
17.03.1870
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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