Пищулин Ефим Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиОколо 1817
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Пищулин Даниил
Рождение ребёнка
Около 28.06.1814
Мать ребёнка: Перепелкина Салмонида Петровна
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Перепелкина Салмонида Петровна
Рождение ребёнка
08.11.1818
Дочь: Пищулина Степанида Ефимовна
Мать ребёнка: Перепелкина Салмонида Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1817