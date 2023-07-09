Пищулин Ефим Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПищулин Ефим Данилович

Пищулин Ефим Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Около 1817

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Пищулин Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 28.06.1814

Сын: Пищулин Кузьма Ефимович

Мать ребёнка: Перепелкина Салмонида Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Пищулин Фрол Ефимович

Мать ребёнка: Перепелкина Салмонида Петровна

Рождение ребёнка
08.11.1818

Дочь: Пищулина Степанида Ефимовна

Мать ребёнка: Перепелкина Салмонида Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перепелкина Салмонида Петровна

Смерть
Около 1817
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close