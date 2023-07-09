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Пищулин Фрол Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Пищулин Ефим Данилович

Мать: Перепелкина Салмонида Петровна

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Пищулин Митрофан Фролович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1852

Дочь: Пищулина Пелагея Фроловна

Мать ребёнка: Пищулина Евдокия Ермиловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.09.1856

Сын: Пищулин Федор Фролович

Мать ребёнка: Пищулина Евдокия Ермиловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1859

Дочь: Пищулина Евдокия Фроловна

Мать ребёнка: Пищулина Евдокия Ермиловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пищулина Евдокия Ермиловна

Смерть
Неизвестно
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