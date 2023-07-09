Пищулин Фрол Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Пищулин Митрофан Фролович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1852
Дочь: Пищулина Пелагея Фроловна
Мать ребёнка: Пищулина Евдокия Ермиловна
Рождение ребёнка
15.09.1856
Мать ребёнка: Пищулина Евдокия Ермиловна
Рождение ребёнка
01.08.1859
Дочь: Пищулина Евдокия Фроловна
Мать ребёнка: Пищулина Евдокия Ермиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно