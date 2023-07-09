Пищулина Евдокия Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1852
Дочь: Пищулина Пелагея Фроловна
Отец ребёнка: Пищулин Фрол Ефимович
Рождение ребёнка
15.09.1856
Отец ребёнка: Пищулин Фрол Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно