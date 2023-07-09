Перепелкин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Перепелкин Иван Иванович
Бракосочетание
22.10.1820
Рождение ребёнка
27.07.1821
Сын: Перепелкин Емельян Алексеевич
Мать ребёнка: Перепелкина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
23.02.1823
Сын: Пелепелкин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Перепелкина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
01.08.1824
Мать ребёнка: Перепелкина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Перепелкина Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Перепелкина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Перепелкин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Перепелкина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Перепелкин Илья Алексеевич
Мать ребёнка: Перепелкина Евдокия Филипповна
Смерть
Неизвестно