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Перепелкин Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Перепелкин Иван Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1820

Жена: Перепелкина Евдокия Филипповна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1821

Сын: Перепелкин Емельян Алексеевич

Мать ребёнка: Перепелкина Евдокия Филипповна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.02.1823

Сын: Пелепелкин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Перепелкина Евдокия Филипповна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1824

Сын: Баннов Антон Алексеевич

Мать ребёнка: Перепелкина Евдокия Филипповна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Перепелкина Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Перепелкина Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Перепелкин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Перепелкина Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Перепелкин Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Перепелкина Евдокия Филипповна

Смерть
Неизвестно
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