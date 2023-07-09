Перепелкина (Баннова) Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803 или 1805
Дата смерти07.06.1868
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 или 1805
Отец: Баннов Филипп Назарович
Бракосочетание
22.10.1820
Рождение ребёнка
27.07.1821
Сын: Перепелкин Емельян Алексеевич
Отец ребёнка: Перепелкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1823
Сын: Пелепелкин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Перепелкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1824
Отец ребёнка: Перепелкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Перепелкина Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Перепелкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Перепелкин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Перепелкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Перепелкин Илья Алексеевич
Отец ребёнка: Перепелкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Перепелкин Ермолай Алексеевич
Смерть
07.06.1868