Перепелкина (Баннова) Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелкина (Баннова) Евдокия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803 или 1805

Дата смерти

07.06.1868

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 или 1805

Отец: Баннов Филипп Назарович

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1820

Муж: Перепелкин Алексей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1821

Сын: Перепелкин Емельян Алексеевич

Отец ребёнка: Перепелкин Алексей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.02.1823

Сын: Пелепелкин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Перепелкин Алексей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1824

Сын: Баннов Антон Алексеевич

Отец ребёнка: Перепелкин Алексей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Перепелкина Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Перепелкин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Перепелкин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Перепелкин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Перепелкин Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Перепелкин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Перепелкин Ермолай Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
07.06.1868
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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