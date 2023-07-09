Перепелкин Илья Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Рождение ребёнка
24.07.1854
Дочь: Перепелкина Анна Ильинична
Мать ребёнка: Перепелкина Ефимия Александровна
Рождение ребёнка
28.04.1856
Дочь: Перепелкина Пелагея Ильинична
Мать ребёнка: Перепелкина Ефимия Александровна
Рождение ребёнка
01.12.1858
Дочь: Перепелкина Варвара Ильинична
Мать ребёнка: Перепелкина Ефимия Александровна
Рождение ребёнка
07.05.1861
Мать ребёнка: Перепелкина Ефимия Александровна
Рождение ребёнка
19.11.1865
Дочь: Перепелкина Параскева Ильинична
Мать ребёнка: Перепелкина Ефимия Александровна
Рождение ребёнка
07.07.1868
Сын: Перепелкин Прокофий Ильич
Мать ребёнка: Перепелкина Ефимия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно