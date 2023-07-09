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Перепелкин Илья Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Перепелкин Алексей Иванович

Мать: Перепелкина Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
24.07.1854

Дочь: Перепелкина Анна Ильинична

Мать ребёнка: Перепелкина Ефимия Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.04.1856

Дочь: Перепелкина Пелагея Ильинична

Мать ребёнка: Перепелкина Ефимия Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.12.1858

Дочь: Перепелкина Варвара Ильинична

Мать ребёнка: Перепелкина Ефимия Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.05.1861

Сын: Перепелкин Николай Ильич

Мать ребёнка: Перепелкина Ефимия Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.11.1865

Дочь: Перепелкина Параскева Ильинична

Мать ребёнка: Перепелкина Ефимия Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.07.1868

Сын: Перепелкин Прокофий Ильич

Мать ребёнка: Перепелкина Ефимия Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перепелкина Ефимия Александровна

Смерть
Неизвестно
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